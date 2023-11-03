اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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طائرة يابانية تنفذ ثانى عملية عبور لـ46 شخصا من إسرائيل

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:44 ص
طائرة يابانية تنفذ ثانى عملية عبور لـ46 شخصا من إسرائيل الدمار فى غزة
طوكيو (أ ش أ)

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نفذت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية عملية عبور 46 شخصا من إسرائيل، فى الوقت الذى تزداد فيه حدة التوترات فى المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن تصل الطائرة إلى مطار هانيدا بالقرب من طوكيو في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أن هذه الطائرة هي الثانية التي تسيرها قوات الدفاع الذاتي لهذه المهمة منذ اندلاع الحرب بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية .

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، استطلعت الحكومة اليابانية ما إذا كان المواطنون اليابانيون في إسرائيل ومواطنون من جنسيات آخرى يرغبون فى مغادرتها.

وأوضح مسؤولون من وزارتي الدفاع والخارجية أن 20 مواطنا من اليابان و15 مواطنا من كوريا الجنوبية و4 فيتناميين ومواطن تايواني أبدوا رغبتهم في مغادرة إسرائيل... ومن بين ركاب الطائرة أيضا، 6 أشخاص من أفراد أسر الركاب مسجلون كأجانب

فيما تقول وزارة الخارجية اليابانية إن نحو 800 مواطن ياباني لا يزالون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
 

 

 







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