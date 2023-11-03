صحة كفر الشيخ: إغلاق 81 منشأة طبية مخالفة للقانون خلال حملة مكبرة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة في وقت متزامن، حيث تم غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية الغير حكومية المخالفة للقانون، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

نظم الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مرور شملت جميع مراكز المحافظة في توقيت واحد، وذلك لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق بخصوص المنشآت المخالفة للقانون، وجرى غلق 81 منشأة طبية مخالفة.

وأسفرت الحملة عن غلق 48 منشأة طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن، كما أسفرت الحملة أيضًا عن المرور على 173 منشأة طبية خاصة، ووُجِد منها 33 منشأة مخالفة، وجاري اتخاذ إدارة العلاج قرارات غلق لها.

جدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية تقوم بالدور الرقابي على المنشآت الطبية الغير حكومية وتقوم بإصدار التراخيص لها، وذلك تحت مظلة القانون 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وهذه المنشآت تشمل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية الخاصة، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، ومحلات النظارات، وغيرها من المنشآت الطبية الغير حكومية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لتلك المنشآت، حيث يعد القطاع الخاص هو الجناح الآخر المكمل للقطاع الصحي الحكومي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاع الخاص، ولضمان حصول المواطن على خدمة طبية لائقة ومناسبة للعبء المادي الذي يتحمله في سبيل الوصول للخدمة.