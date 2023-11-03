رفع 2017 طن قمامة و15 طن تطهير ترع بـ 14 مراكزا ومدينة في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وتمكنت الحملات من رفع 2017 طنا، خلال حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين، ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، كما جرى رفع 15 طنا من أعمال تطهير الترع بدسوق من ورد النيل، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ 14، وجهاز النظافة بالمحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع ومناطق المدينة، في يوم العطلة الأسبوعية، فتم كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات بعد الانتهاء من سوق الجمعة الاسبوعي، ورفع مخلفات السوق بمنطقة تريان وشارع العاشر من رمضان، وشارك في الأعمال لودر، وسيارة ٥ طن، والسيارة المكبس، وجرار بمقطورة، و10 عمال نظافة، وتم تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي، وتحميله من المقالب الوسيط إلى المقالب العمومية.
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