رفع 2017 طن قمامة و15 طن تطهير ترع بـ 14 مراكزا ومدينة في كفر الشيخ

وتمكنت الحملات من رفع 2017 طنا، خلال حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين، ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، كما جرى رفع 15 طنا من أعمال تطهير الترع بدسوق من ورد النيل، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ 14، وجهاز النظافة بالمحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع ومناطق المدينة، في يوم العطلة الأسبوعية، فتم كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات بعد الانتهاء من سوق الجمعة الاسبوعي، ورفع مخلفات السوق بمنطقة تريان وشارع العاشر من رمضان، وشارك في الأعمال لودر، وسيارة ٥ طن، والسيارة المكبس، وجرار بمقطورة، و10 عمال نظافة، وتم تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي، وتحميله من المقالب الوسيط إلى المقالب العمومية.