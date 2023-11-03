اليوم السابع
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تكريم 100 طالب من أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:14 م
تكريم 100 طالب من أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ تكريم أوائل الشهادات العامة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم مركز شباب الجزيرة الخضراء بمطوبس أوائل الشهادات التعليمية، بحضور 100 طالب من أبناء القرية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شارك الحفل التكريم عدد من القيادات الشعبية والتعليمية بمركز مطوبس على رأسهم سكرتير الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء، وأعضاء مجلس إدارة مركز الشباب، واأعضاء الهيئة التدريسية بمدارس القرية، ولفيف من أعضاء مركز الشباب، حيث تم تكريم 45 طالبا من أبناء القرية المتفوقين والحاصلين على أوائل الشهادات التعليمية بمدارس ومعاهد القرية.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على أن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، تستهدف تعليم أبنائنا المهارات، والقدرات،و الجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط، مشيرًا إلى أننا نعد أبناءنا الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة، وامتلاك المهارات الشخصية التى تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحاً أن أحد أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين و النابغين والموهوبين، كما أن وزارة الشباب حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.

 أبدى فتحي دياب، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، سعادته بتنفيذ مركز الشباب احتفالية تكريم أبنائنا المتفوقين أوائل المراحل والشهادات التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، التي تعد تتويجًا للجهد الذي بذلوه، و الإنجاز الذي حققوه، موجهًا الشكر لمديري المدارس والمعاهد الذين شاركوا في حضور هذا الحفل وتكريمهم للطلاب المتفوقين، ومدى قناعتهم بأنهم هم الذين يصنعون الفارق.

قدمت فعاليات تكريم المتفوقين من أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز شباب الجزيرة الخضراء.

 

تكريم 100 من أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ
تكريم 100 من أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

 

تكريم أوائل الشهادات العامة
تكريم أوائل الشهادات العامة

 







كفر الشيخ

مديرية الشباب والرياضة

أوائل الشهادات العامة

مركز شباب كفر الشيخ

مطوبس




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