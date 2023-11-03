اليوم السابع
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رئيس مدينة أشمون: الانتهاء من مشروع مجمع المواقف بالمدينة بنسبة 100%

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:00 ص
رئيس مدينة أشمون: الانتهاء من مشروع مجمع المواقف بالمدينة بنسبة 100% موقف سيرفيس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من مجمع المواقف النموذجى بمدينة أشمون بنسبة تنفيذ 100%.
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليمه إلى مشروع المواقف تمهيدا لافتتاحه، عقب الانتهاء من كل التشطيبات من قبل الشركة المنفذة.
 
وأشار النمر إلى أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 12 ألف متر ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف، ونفذ المشروع هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه، لخدمة جميع أهالى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية.






حياة كريمة

محافظة المنوفية

اخبار المنوفية

مجمع المواقف

مركز أشمون




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