اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ديسمبر.. بدء المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام فى 11 محافظة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:02 م
ديسمبر.. بدء المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام فى 11 محافظة الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المبادرات الرئاسية فى الأورام تغطى جميع أنواع الأورام التى يمكن الكشف المبكر عنها مثل سرطان الثدى، والكبد، والرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم.

وأضاف، إن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم أنهينا المرحلة الأولى منها ومعنى ذلك أنها مستمرة ولن تتوقف، موضحا، إن مبادرات الأمراض المزمنة مستمرة، وفى ديسمبر سنبدأ المرحلة الثانية فى 11 محافظة، وفى شهر مارس وأوائل ابريل سنبدأ فى الــ 7 محافظات الباقية، وسنكون بالتالى فى شهر ابريل قد غطينا جميع المحافظات، لـ 6 أورام حيث يتم الكشف المبكر فى الوحدات الصحية كما إنه يتم العلاج مجانا تماما.

وأشار إلى إنه بعد ذلك سنأخذ الخطوة التالية فى التشخيص والعلاج التى تقوم بها الدول المتقدمة حيث سنبدأ نعمل التحاليل الجينية المعقدة و نتعامل مع المجتمع فى توعيته بالعادات السيئة مثل برنامج الإقلاع عن التدخين، حيث سيكون البرنامج ثابت وأى شخص يمكن التسجيلفيه من خلال موقع 100 مليون صحة، أو الاتصال برقم" 15335 "بالإضافة إلى  أنه موجود فى الوحدات الصحية كلها.

وأشار إلى إنه فى الكشف المبكر فى شهر أبريل سيكون متاحا  ليس فقط فى الوحدات الصحية مثلما عملنا فى مبادرة سرطان الثدى وانما سيكون متاح فى جميع المستشفيات.







المبادرات الرئاسية

100 مليون صحة

الكشف المبكر عن الاورام

6 اورام يتم الكشف عنها

علاج المرضى على نفقة الدولة

علاج مرضى الاورام مجانا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة