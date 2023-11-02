اعرف كيف غيرت «حياة كريمة» ملامح قرية الريان بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قرية الريان بمحافظة الفيوم شاهد عيان حقيقي، علي كيفية تأثير المبادرة الرئاسي حياة كريمة علي تغيير ملامح القرية المصرية للأفضل، حيث أصبحت القرية التي كانت نائية ومتطرفة بها مجمع خدمي عملاق، ومجمع طبي، ووحدة إسعاف، ويجري توصيل خدمات الصرف الصحي والغاز وتغيير خطوط الهواتف الأرضية بها لتكون بها خدمات متكاملة علي أعلي مستوي.

حيث أدخلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الريان لوحة توزيع كهرباء قرية الريان، على مساحة 1400 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذها 100% ، بتكلفة 140 مليون جنيه، بهدف زيادة ودعم الطاقة الكهربائية، والتحكم بقدراتها بالقرية والقرى المحيطة بها، بالإضافة الي المركز الطبي بالقرية نفسها، المقام وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ به 75٪، بتكلفة 40 مليون جنيه، بجانب محطة رفع مياه الصرف الصحى بالريان، على مساحة 600 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذها 65%، بتكلفة 45 مليون جنيه.

كما نفذت المبادرة الرئاسية بقرية الريان المجمع الزراعي ، على مساحة 760 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذه 100%، بتكلفة بلغت 5,4 مليون جنيه، ويضمالمشروع جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزا للارشاد الزراعي، بالإضافة الي إقامة مركز شباب الريان، بعد احلاله وتجديده، على مساحة 525 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذه 100%، بتكلفة 5 مليون جنيه، ويضم ملعبا خماسيا، ومقرا اداريا، على مساحة 150 متر مربع.

وأقامت المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي أرض قرية الريان نقطة اسعاف الريان الجديدة، على مساحة 200 متر مربع، وبلغت نسبة التتفيذ بها 100٪، بتكلفة 5.6 مليون جنيه ومركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية، على مساحة 2000 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذه 65%، بتكلفة 20 مليون جنيه، ويضم المشروع مركزا للعلاج الطبيعي، واخر للتخاطب، وحضانة للأطفال، وصالة للالعاب الرياضية والعلاجية، وورش للتدريب على الاعمال الحرفية، ومعرضا للمنتجات اليدوية، وفصلا لمحو الأمية، وعيادة لتنظيم الأسرة، ومركز مودة للمقبلين على الزواج بالإضافة الي المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية.