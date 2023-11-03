دراسة: العلاج بالهرمونات البديلة يقلل من خطر الإصابة بالخرف

كتبت إيناس البنا

كشف تحليل نشرته شبكة CNN" أن العلاج بالهرمونات البديلة قد يحمي دماغ الأنثى من مرض الزهايمر والخرف، إذا تم تناول الهرمونات في الأربعينيات والخمسينيات عندما تبدأ أعراض انقطاع الطمث، ووجد التقرير أن درجة الحماية تبدو مختلفة حسب نوع الهرمون.

متوسط عمر بداية انقطاع الطمث - الذي يُعرف بأنه عندما لا تأتي الدورة الشهرية للمرأة لمدة 12 شهرًا متتاليًا - هو 51 عامًا، على الرغم من أن النساء يمكن أن يدخلن هذه المرحلة بشكل طبيعي بين سن 40 و 58 عامًا، يمكن أن تحدث أعراض مثل الهبات الساخنة، والتعرق الليلي، واضطرابات النوم والرغبة الجنسية، وخفقان القلب، قبلها بسنوات فيما يسمى بفترة ما قبل انقطاع الطمث .

قالت الدكتورة ليزا موسكوني، مؤلفة الدراسة الرئيسية ومديرة برنامج الوقاية من مرض الزهايمر ومبادرة دماغ المرأة في كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك: " تعمل الهرمونات بشكل أفضل للدماغ عند تناولها في منتصف العمر في ظل وجود أعراض انقطاع الطمث لدعم النساء خلال حالة انقطاع الطمث."

يتمتع الدماغ بفرصة أكبر للحماية إذا بدأ استبدال الهرمونات بعد وقت قصير من بدء أعراض انقطاع الطمث، وفقًا للتحليل الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience.

وخلص التحليل إلى أن طالما أن المرأة بدأت الهرمونات أثناء انقطاع الطمث، كان هناك انخفاض بنسبة 26٪ في خطر الإصابة بالخرف إذا تم تناول الهرمونات لأكثر من 10 سنوات.

ومع ذلك، إذا بدأت المرأة العلاج بهرمون الاستروجين والبروجستيرون بعد سن 65 عامًا أو أكثر من 10 سنوات بعد بدء انقطاع الطمث، فإن خطر الإصابة بالخرف يرتفع.

وقال الباحثون :" على الرغم من عدم وجود نهج واضح يناسب الجميع، لجميع النساء بالجرعة المناسبة، وللمدة المناسبة من الوقت، أعتقد أن العلاج بالهرمونات البديلة يمكن أن يكون أحد أقوى أدواتنا لتقليل خطر الإصابة بالخرف، الذى يمثل هذا خطراً كبيراً على المرأة بسبب التدهور المعرفي وإبطاء مرض الزهايمر".



نوع الهرمون مهم أيضًا

يعتمد مدى ضرر أو فائدة العلاج بالهرمونات البديلة أيضًا على نوع الهرمونات الموصوفة، خاصة في الأعمار الأكبر.

يمكن وصف العلاج الهرموني بالإستروجين فقط إذا تمت إزالة الرحم عن طريق استئصال الرحم. ومع ذلك، إذا كان الرحم سليمًا، فيجب على المرأة استخدام مزيج من هرمون الاستروجين والبروجستيرون وإلا فإنها تخاطر بإمكانية الإصابة بسرطان الرحم .

بالنسبة للنساء في الأربعينيات والخمسينيات وأوائل الستينيات من العمر، فإن كلا النوعين من الهرمونات يحميان صحة الدماغ، وجد التحليل أن الأشخاص الذين يستخدمون العلاج بالإستروجين فقط في منتصف العمر لديهم خطر أقل بنسبة 32% للإصابة بالخرف، بينما يوفر استخدام الإستروجين والبروجستيرون انخفاضًا في المخاطر بنسبة 23% مقارنةً بعدم استخدام أي علاج هرموني.