حملات مكبرة بالإسكندرية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شنت أحياء محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان ، حملة مكبرة على أعمال بناء مخالف وتعديات على الأرض الزراعية بعزبة حوض 10 ،توجهت حملة مكثفة بحضور جهة الولاية قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ، وحكمدار شرق الإسكندرية ،ووحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحي المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحي ، للتصدي للتعديات، وعلى الفور تمت إزالتها على مساحة 4 قراريط رديم بمساحة 700 متر، و 230 متر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.

وقامت حملة أخرى بحي المنتزة ثان، بإزالة عقارين بناء مخالف على أراضي زراعية بعزبة جون وحوض 10، عبارة عن دور ارضى على مساحة 100 متر، ومبنى آخر عبارة عن دور ارضى على مساحة 130 متر بعزبة جون، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.

ونفذ حي العامرية أول، برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول ، حملة مكبرة بحضور جميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة ،بقرية سند 2 ،وحارس 3 بالنهضة حيث تم تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بيانها كالتالي:

1- تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 عبارة عن بناء بدون ترخيص على مساحة نحو 35 م٢2

2- تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 لبناء آخر مخالف على مساحة نحو 70 م٢

3- إزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن حوائط سقف جمالون صاج ( مخزن) على مساحة نحو 150 م٢

4- إزالة فورية لحوائط مخالفة على مساحة نحو 120 م٢

5- إزالة فورية لحوائط مخالفة على مساحة نحو 80 م٢

كما نفذت وحدة التدخل السريع والادارة الهندسية حملة مكبرة لإزالة 4 متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار بقري النهضة + إزالة أسوار بقرية طيبة ١) كما تم إيقاف أعمال وفك عدد 2 شدة خشبية بقرية العلا الشرقية وقرية المسيري والتحفظ على 200 عرق خشب.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة وسملات خرسانية والتحفظ على خلاطة بقرية أبيس 8/2 وكذلك إزالة حوائط أحد العقارات وفك شدة خشبية بقرية أبيس 8/1 فضلًا عن إزالة وسملات خرسانية وفك شدة أعمدة بقرية أبيس 8/3 وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمدة أرضى بمنطقة الكينج مريوط قبلى.

‏‎وشهد حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول ،حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالف 4 متغيرات مكانية عبارة عن أبنية مخالفة وأسوار متعدية علي الاراضي الزراعية وذلك بحوض خطاب وحوض نصر.

‏‎بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بحملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار 10/6 الطوسي بنطاق المنشية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية علي مدار الساعة لمنع البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية، والقضاء عليها من المهد ،وانخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين .



إزالة بناء مخالف علي أرض زراعية المنتزة اول بالاسكندرية



إزالة بناء مخالف علي أرض زراعية حي وسط الاسكندرية



إزالة بناء مخالف علي أرض زراعية في العامرية ثان بالإسكندرية



إزالة بناء مخالف علي أرض زراعية في المنتزة بالإسكندرية