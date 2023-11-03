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تعليم البحيرة: تحديد شكل امتحانات الشهادة الإعدادية خلال أيام

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:00 ص
تعليم البحيرة: تحديد شكل امتحانات الشهادة الإعدادية خلال أيام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة -ناصرجودة

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أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إعلان طبيعية وشكل امتحان الشهادة الإعدادية بعد اجتماع قيادات مديرية التعليم خلال الأيام المقبلة، ووفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجه المديريات التعليمية، بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادي، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي" مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي.
 

 







وزارة التعليم

امتحان الإعدادية

شكل امتحان الإعدادية

محافظة البحيرة




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