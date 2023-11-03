اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:08 م
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تحقيقات × 24 ساعة.. حبس مندوب شركة أدوية بتهمة بيع العقاقير المخدرة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:00 م
تحقيقات × 24 ساعة.. حبس مندوب شركة أدوية بتهمة بيع العقاقير المخدرة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس مندوب شركة أدوية بتهمة بيع العقاقير المخدرة بالجيزة.

ترويج مخدرات

أمرت نيابة المرج، بحبس متهم بترويج مخدر الاستروكس في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لإعداد تقرير مفصل عنه.

لص الهواتف

قررت جهات التحقيق، حبس متهم بسرقة محل هواتف في منطقة الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

ديلر الحشيش

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم بحيازة كمية من جوهر مخدر الحشيش وزنت 750جراما.
 

عقاقير مخدرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس مندوب شركة أدوية لاتهامه بترويج العقاقيرالطبية المخدرة بالمخالفة للقانون بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 






حشيش

الاتجار في الحشيش

اخبار الحوادث




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