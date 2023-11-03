بوتين: روسيا تتحول من "محطة وقود" إلى الاكتفاء الذاتى

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا تتحول من "محطة وقود" إلى دولة مكتفية ذاتيا حيث أصبحت المنتجات المعالجة تمثل الآن 43% من الهيكل الاقتصادى للبلاد.

وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع التشكيل الجديد للغرفة المدنية الروسية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لقد استغنى الغرب عن موارد الطاقة الروسية، فماذا كانت النتيجة؟ بنهاية العام سيصل نمو الناتج المحلى الإجمالى لروسيا 2.8% أو 2.9%، يقارب الـ3%، أما فى الاقتصادات الرائدة بأوروبا سيعانون من تراجع الناتج المحلى الإجمالي، ليس تراجعا كبيرا، لكنه تراجع".



وتابع بوتين أن روسيا لا تزال تدافع عن تاريخها وقيمها وثقافتها ولغتها بعكس "الغزاة الغربيين" الذين يزعمون بانتصارهم على اللغة والثقافة بما يدمر الأمم، مشددا على أنه فى جميع نقاط التحول فى روسيا، فإن وحدة الشعب هى المفتاح.



وهنأ بوتين الشعب الروسى بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذى تحتفل به البلاد غدا السبت، والذى تستنهض فيه الأمة الروسية متعددة الأعراق والشعوب والديانات معانى الوحدة والتكاتف والبطولة.