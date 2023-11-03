بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع بمدخل الحزام الآمن للحد من الحوادث ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير طريق بوسعيد المنزلة، فإن الأجهزة التنفيذية بدأت فعليا في أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورسعيد المنزلة من مدخل المحور.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنيين، ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

جدير بالذكر، أنه جرى العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم و عرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء" منطقة تعمير بورسعيد"، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.