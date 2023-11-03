محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية لتوفير فرص عمل للشباب

بورسعيد - محمد فرج

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والشركات المنفذة للمشروع.