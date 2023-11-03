المحطات النووية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة فى تخصصات العلوم والهندسة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة فى مختلف التخصصات، على أن يتم التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.

و أضافت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه سيتم تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكترونى https://nppa.gov.eg/employment/default على أن يتم تلقى طلبات وظائف التعيين (الهندسية) خلال الفترة من 17/ 11/ 2023 إلى 2023/11 /23، والراغبين فى التقديم إلى وظائف العلوم من 24 إلى 30 نوفمبر الجارى.

و بالنسبة للراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ من اليوم التالى وحتى 14 ديسمبر فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.

وتتبقى طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر، معلنا أنه سيتم خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر سيتم تلقى طلبات جميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم.