السيطرة على حريق محدود فى باخرة سياحية في أسوان دون إصابات

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت الحماية المدنية بأسوان، مساء الخميس، على حريق محدود شب فى باخرة سياحية أثناء توقفها بكورنيش النيل بالقرب من المدخل الشمالى لمدينة أسوان، تم إخماد الحريق والدخان المتصاعد من الباخرة قبل امتداده لباقى أجزاء الباخرة، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، يفيد بنشوب حريق محدود فى الباخرة السياحية "جراند روز" أثناء توقفها و ورسوها بالمرسى الخاص بها بكورنيش النيل ناحية المدخل الشمالى لمدينة أسوان، ولوحظ تصاعد أدخنة من غرفة المحركات للباخرة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لغرف الفندق العائم "الباخرة"، ولم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.