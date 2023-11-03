"السمكة الواحدة تكفى لقتل 100 شخص".. طبيبة بيطرية تحذر من تناول سمكة الأرنب

كتبت آية دعبس

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، من تناول سمكة الأرنب "السامة"، مشيرة إلى أن سم هذه السمكة من نوع "تترادوتوكسين"، وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.

وأشارت إلى عددا من المعلومات الخاصة بسمكة الأرنب، وهى:

1- أطلق عليها اسم سمكة الأرنب، لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وتحتوى على غدد ذات سمية عالية.

2- تعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

3- أعراض التسمم تبدأ بإرتخاء فى المفاصل والعضلات وغثيان وصداع، وفى حالة السم المركز تؤدى إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعا.

4- تتراكم المواد السامة أيضًا فى أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذى يشمل نوعًا من الطحالب الخضر السامة.

5- تعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التى تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية.

6- سمكة الأرنب الواحدة تكفى لقتل مائة شخص.

7- البعض يغريه الكبد الكبير فى تلك السمكة ويتم تناوله مع الطعام.

8- إذا حاولت ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها و سلخها و لم يقوم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص ستصاب فورًا، و من يأكلها يموت فى الحال.

9- بعض التجار يقومون بسلخ السمكة و بيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها وحتى لا يتمكن المواطنين من معرفة نوع السمكة.