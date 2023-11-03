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الداخلية: إعادة تشغيل مقر السجل المدنى بالحوامدية عقب تطويره

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 12:39 م
الداخلية: إعادة تشغيل مقر السجل المدنى بالحوامدية عقب تطويره السجل المدني-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قالت وزارة الداخلية إنه سيتم إعادة تشغيل مقر السجل المدني بالحوامدية عقب تطويره، وذلك بعدما نُشر عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً التماس لإعادة تشغيل سجل مدنى الحوامدية بالجيزة عقب غلقه لفترة لتجديده.
 
ويشار إلى أنه تم إدراج سجل مدنى الحوامدية الرئيسى ضمن مرحلة التطوير ونقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدنى أبو النمرس ..بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين قاطنى دائرة قسم شرطة الحوامدية من خلال سجلى "أبو النمرس – البدرشين" وسوف يتم إعادة تشغيل مقر السجل المدنى بالحوامدية فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.
 
 






السجل المدنى

السجل المدنى بالحوامديه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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