الخارجية الروسية: تأجيل زيارة عباس إلى موسكو بناء على طلب من الجانب الفلسطينى

أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أن زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى موسكو، والتى كانت مقررة فى منتصف نوفمبر، قد تم تأجيلها.

وقال المسئول الروسى -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "تم تأجيل الزيارة التى كان مخططا لها فى 15 نوفمبر، بناء على طلب القيادة الفلسطينية".



وأضاف أن الجانب الفلسطينى لفت إلى الوضع الصعب فى المنطقة، ونتيجة لذلك لا يرغب عباس بمغادرتها، وأكد أن موسكو تقبلت ذلك بتفهم.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف -فى وقت سابق- أن زيارة الرئيس الفلسطينى إلى روسيا، كان مخططا لها منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية.



ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلى قصف قطاع غزة فى ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع فى الشرق الأوسط.