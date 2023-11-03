الجيزة: انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه بقرية برطس وعودة المياه بصورتها الطبيعية

كتبت - مرام محمد

انتهت محافظة الجيزة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 315مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الإنتهاء من الأعمال، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.

وشدد اللواء أحمد راشد علي رئيس مركز ومدينة أوسيم، بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقه الحركة.

وفي نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة اليوم الجمعة حالة النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة في اطار المتابعات الميدانية اليومية.

وشدد المحافظ، على رئيس حي الدقي بمنع كافة صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع لأراء وشكاوي المواطنين موجها بحل الشكاوي الواردة.

ورافق المحافظ خلال الجولة السادة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.