وقال وكيل الوزارة للشئون القنصلية والإدارية رئيس اللجنة المعنية بالعبور فى وزارة الخارجية البحرينية السفير الدكتور محمد على بهزاد، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن عملية العبور تمت بنجاح، معربا عن بالغ الشكر والامتنان لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية على جهودها المقدرة بهذا الخصوص، وما أبداه كافة المعنيين بهذه العملية من تعاون كبير لتسهيل مهمة العبور عبر معبر رفح الحدودى.

وأشار إلى أن الخارجية البحرينية، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لترتيب عودة المواطنين إلى المملكة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات القنصلية فى الوزارة مستمر فى متابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتلقى استفسارات أي من المتبقين من المواطنين لترتيب عبورهم.