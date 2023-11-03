افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 5 ملايين و725 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة ،حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز المحمودية - إيتاي البارود - أبو حمص - كفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و 725 ألف جنيه وهي:-

- مسجد عباد الرحمن - قرية اللوية - المحمودية على مساحة 399 متر بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه.

- مسجد عادل صالح - قرية قميحة - إيتاي البارود على مساحة 150 متر بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد الاخلاص - قرية ظاظا - كوم القناطر - أبو حمص على مساحة 180 متر بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد أبو شكل - قرية ظاظا - كوم القناطر- أبو حمص على مساحة 250 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد طلمبات تروجي - سيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.