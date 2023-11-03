افتتاح 3 مساجد جديدة فى مركزى كوم إمبو وإدفو بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وطه حسين نائب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وبحضور القيادات التنفيذية بافتتاح مسجد على زين العابدين بقرية الرغامة البلد للوحدة المحلية لقروى أقليت ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه ، وعلى مساحة 600 م2.

وتم بالتوازى إفتتاح مسجد الفتاح العليم بقرية الفؤادية بإدارة كوم أمبو ، والذى تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة مليون و 250 ألف جنيه ، وعلى مساحة 276 م2 ، وتم كذلك إفتتاح مسجد الراوى بقرية الغنيمية التابعة لإدراة إدفو ثانى عقب الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة مليون جنيه ، وعلى مساحة 155 م2 .

يشار إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 135 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.