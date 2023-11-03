اليوم السابع
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استدعاء شهود عيان فى حادث دهس سائق ميكروباص لسيدة بحي البساتين

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:07 م
استدعاء شهود عيان فى حادث دهس سائق ميكروباص لسيدة بحي البساتين كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة البساتين ، استدعاء شهود عيان على واقعة دهس سائق ميكروباص لسيدة مما أدى لإصابتها بنزيف فى المخ وكسور فى انحاء متفرقة من جسدها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة بإضطراب فى درجة الوعى وإشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها سيدة حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خوفاً من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص. 






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