إزالة 4 حالات تعديات على الأرض الزراعية خلال حملة فى قنا

قنا - صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز حملة، مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية.

وقال أنور، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 4 حالات على مساحة خمسة قراريط، تعدى بالبناء على أرض زراعية، بحضور طلعت على عبد الشافى، نائب رئيس المركز ومحمد صابر، رئيس قرية الشعانية، ووليد النوبى بوحدة المتغيرات المكانية بالمركز، ومأمور مركز شرطة نجع حمادى وقوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادى، ومدير الإدارة الزراعية بنجع حمادى ومسئول حماية الأراضى بنجع حمادى ومدير الإدارة الهندسية بنجع حمادى ومسئولى التنظيم بالمدينة والقرى.

وأكد أنور، أنه لاتهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أى بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.