محلى نجع حمادى بقنا يشن حملة مكبرة بأسواق المركز

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، حملة مكبرة بالمدينة لضبط الأسواق وسلامة الغذاء، برئاسة طلعت على عبد الشافى، نائب رئيس المركز، أمانى صلاح عبد اللاه، مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، وممثلي إدارة تموين نجع حمادى والطب البيطرى ولجنة السلع.

قال بيان للوحدة المحلية، إنه تم المرور على المطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع الكشرى والجزارة والثلاجات والعطارة، أسفرت الحملة عن ضبط 3 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة بواقع محضرين، كما تم ضبط 25 دجاجة مجمدة وتحرير محضر سوء تخزين، وإعدام كيلو ونصف لحوم مجهولة المصدر، إعدام 1600 جرام كبدة بقرى مجمدة.

وضبطت الحملة 15 قاروصة سجائر، بإجمالى 3 محاضر، وتحرير محضر بيع سجائر زائدة عن التسعيرة المقررة، بالإضافة إلى 4 محاضر نظافة، تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية.