أستاذ طاقة: رفض الرئيس زيادة أسعار السولار لدعم المواطن المصرى

كتبت مروة الغول

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبًا من الحكومة بزيادة أسعار السولار ، لدعم المواطن المصرى، وذلك لأن السولار يستخدم فى النقل سواء للسلع أو المواصلات العامة والتى يستخدمها الشعب المصرى، مضيفةً أن الدولة لن تترك المواطن فى مهب الريح، وتوفر برامج دعم المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت "علي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى تداعيات التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط تؤثر على الاقتصاد العالمي كله سواء فى مجال الطاقة أوالاستثمارات بشكل عام، حيث أن هناك تخوفات لدى المستثمرين وحالة من التردد وأيضا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخاصة بنقل البضائع وتوسيع دائرة الصراع ستشكل خطرا على الاستقرار.

وخصصت الحكومة دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة العام المالي 2023-2024 مقابل 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-2023 بزيادة قدرها نحو 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%، وحددت الموازنة أن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل يبلغ 80 دولارًا، ومن شأن كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عن السعر المحدد بالموازنة أن تؤدي إلى تغير في حجم الدعم المخصص لذلك البند بحوالي 3-4 مليارات جنيه.