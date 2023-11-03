أخبار الاقتصاد اليوم.. تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 3-11-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها زيادة سعر البنزين إلى 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2550 جنيها للجرام، في حين يتجه السوق العالمي للذهب للإغلاق خلال الساعات القليلة القادمة على انخفاض أسبوعي طفيف.

رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة. قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

وجاء قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 فى مصر ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2550 جنيها للجرام، في حين يتجه السوق العالمي للذهب للإغلاق خلال الساعات القليلة القادمة على انخفاض أسبوعي طفيف، وبلغ سعر عيار 24 حوالي 2914 جنيها، وعيار 18 سجل 2186 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 20400 جنيه. ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2550 جنيها للجرام، في حين يتجه السوق العالمي للذهب للإغلاق خلال الساعات القليلة القادمة على انخفاض أسبوعي طفيف، وبلغ سعر عيار 24 حوالي 2914 جنيها، وعيار 18 سجل 2186 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 20400 جنيه.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل صعوبة اكتساب الذهب للزخم بسبب عدم رغبة المستثمرين في اتخاذ مراهنات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم المزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

طرح 52 وحدة سكنية نصف تشطيب جاهزة للاستلام بمنطقة أطلس بحلوان أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب) بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري. أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب) بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

وقال "نصار"، إن الطرح يتم من خلال الجهاز، من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 نوفمبر، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكى.