وفد رفيع المستوى من جامعة اكستر البريطانية يزور جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، وفد جامعة "اكستر" البريطانية بحضور الدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ضم الوفد ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركة العالمية ، و الكسندرا جرباسي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعلوم والاقتصاد ، و بيتر كلاك رئيس المشاركة العالمية، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن .

تأتي الزيارة ضمن جهود مسئولى التعليم في البلدين في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المشتركة، ومناقشة سبل التعاون الممكنة بينهما، واستعراض الطموحات والرؤى المستقبلية للجانبين، بما يساهم في الرقي بالعملية التعليمية ورفع مستواها لمواكبة التغيرات المتسارعة عالميًا.

وقدم الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس نبذة مختصرة عن جامعة عين شمس ورؤيتها واستراتيجتها ، والمرتبة الجيدة التى تحتلها في التصنيفات العالمية مشيرًا إلي مساعى الجامعة نحو تصنيف عالمى أكثر تقدمًا .

كما تحدث عن الجامعة وكونها تضم 20 كلية ومعهد ، 200 ألف طالب و 10 آلاف طالب وافد من 84 دولة مختلفة ، و ألقي الضوء علي البرامج المزدوجة مع الجامعات العالمية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المفعلة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية ، والأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ومراكز التميز المنتشرة بالجامعة كذلك ألقى سيادته لمحة سريعة حول مدينة عين شمس الطبية ومركز الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى جهود التحول الرقمي بالجامعة ، منوهاً إلي حصول الجامعة على جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية في أنحاء جمهورية مصر العربية.

من جانبه أبدى البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس جامعة اكستر سعادته بالتواجد في جامعة عريقة، مؤكداً علي سعى جامعته لإقامة علاقات تعاون مشتركة ، لافتاً إلي أنه قد جمعته علاقات تعاون سابقة مع جامعة عين شمس من خلال فريق سباقات الجامعة المشارك في مسابقة السيارات بالمملكة المتحدة.