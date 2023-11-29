وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحى

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى المنتدى المثمر الذى نظمته الوزارة، أمس، عن "الاستثمار فى الخدمات فى المناطق الأثرية والتراثية" بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بما يساهم فى تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالى الذى تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بما يساهم فى دفع مزيد من النمو فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض أبرز النتائج التى يحققها البرنامج فى المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفى هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر ولا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة فى مصر وتحقيق المستهدف منها.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة والموافقة على تعديلات فى مشاركة الهيئة فى عدد من المعارض السياحية الدولية والتى جاءت وفقًا لأهمية هذه المعارض وحجم مشاركة وإقبال القطاع السياحى عليها.

وتم أيضًا، الموافقة على مشاركة الهيئة فى المعرض السياحى الدولى ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بأنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوى بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصينى الذى يعتبر من الأسواق السياحية الهامة.