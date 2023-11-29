اليوم السابع
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وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى افتتاح COP28

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:29 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى افتتاح COP28 سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكرى وزير الخارجية توجه يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجارى فور مشاركته فى جلسة مجلس الأمن الوزارية  الخاصة بالوضع فى قطاع غزة بنيويورك، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لتسليم رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر المناخ COP28 إلى دولة الإمارات عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة 27.
 
هذا، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري سوف يلقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي من المنتظر أن تشهد مراسم تسليم رئاسة المؤتمر الي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
 
 






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