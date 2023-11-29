اليوم السابع
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هل الإقلاع عن التدخين يؤدى إلى زيادة الوزن؟.. وزارة الصحة تجيب

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:07 ص
هل الإقلاع عن التدخين يؤدى إلى زيادة الوزن؟.. وزارة الصحة تجيب هل الإقلاع عن التدخين يؤدى إلي زيادة الوزن
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يسبب فقدان الشهية بالنسبة للمدخنين وفى مرحلة الإقلاع توجد مرحلة مؤقته تزداد فيها الشهية ومن الممكن أن يزداد الوزن ولكن يمكن التحكم فى ذلك.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين لا يساعد على الهضم وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة وتابعت : اذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلي أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.
 






وزارة الصحة

التدخين

زيادة الوزن

الشهية



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