نقيب الغزل والنسيج وأمين اتحاد عمال الجزائر يبحثان تطورات أسواق العمل

كتبت آية دعبس

هنأ عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عمر تقجوت لتوليه منصب الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والوفد المرافق له علي هامش تواجدهم مصر في إطار جولة إفريقية عربية.

تخلل اللقاء التباحث حول أخر التطورات الإقليمية فيما يخص العمل والعمال بصفة عامة وعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود بصفة خاصة.

وأوضح الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن تقجوت لديه من الخبرات العمالية والنقابية الكثير مما يؤهله لتولي ذلك المنصب، مشيراً الي أنه مناضلاً عمالياً مخضرماً في صفوف المركزية النقابية بالجزائر معتبراً ذلك انتصاراً للحركة النقابية للغزل والنسيج، حيث كان يشغل عمر تقجوت منصب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالجزائر ونائب الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج .

وأعرب عبدالفتاح إبراهيم عن بالغ سعادته بتولي تقجوت قيادة العمل النقابي في الجزائر متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مؤكداً علي ثقته الكامله في أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت قيادته سيشهد طفرة ودفعه كبيرة خلال الفترة القادمة في المحيط العربي والافريقي والذي سيكون له الأثر الطيب في تعزيز أواصر التعاون المشترك في كافة المجالات التي تهم العمل والعمال .

حضر اللقاء كل من المهندس خالد الفقي – نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والمهندس عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للكيماويات .