نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر السنوى بكلية التربية النوعية

بحضور الدكتور محمد المري إسماعيل أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة الزقازيق ، الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية بالجامعة ، والدكتور طاهر الهادى أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية ،والدكتور السيد الفضالي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الزقازيق ، والدكتور سليمان محمد سليمان أستاذ علم النفس التربوي جامعة الزقازيق ، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

افتتحت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ،ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ، ثم كلمة الدكتورة هانم خالد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية ورئيس المؤتمر، تلاها كلمة مقررا المؤتمر الدكتور عبدالعظيم عبدالسلام العطواني أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية النوعية الأسبق بالجامعة ، والدكتور صلاح شريف أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق الأسبق .

وخلال كلمته أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى بعنوان المؤتمر الذى يتناول موضوع التنمية المستدامة فى العصر الرقمى وربطها بالعلوم النفسية والتربوية ، مشيراً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري، ومن هنا يأتي هذا المؤتمر ليقدم عرضاً للأفكار الرصينة والحلول العلمية ، استثمارًا في العقول وبناء جيل بحثي على أسس علمية ومرتكزات ثابتة مراعية للقيم والمثل ومتصلة بعصر التقنية.

ومن جانبه رحب الدكتور هانى حلمى عميد الكلية بنائب رئيس الجامعة فى رحاب كلية التربية النوعية ، مؤكداً أن المؤتمر انطلقت محاوره من رؤية مصر 2030 ، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، مما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن ، من خلال إعداد جيل جديد من النشيء واعٍ متسلح بأحدث العلوم والتدريبات المتخصصة وقادراً علي بناء مصر الرقمية.

كما ناقش المؤتمر إنجازات قسم العلوم التربوية والنفسية علي مدار العام السابق 2022 والتعرف على أهم الآراء والقضايا في مجال التنمية المستدامة العصر الرقمي بوجود نخبة من الأساتذة من كافة التخصصات ، بالإضافة إلى خروج المؤتمر بتوصيات بضرورة تفعيل ودعم محو الأمية الرقمية

فى ختام الجلسة الافتتاحية ، أهدى الدكتور هانى حلمى درع الكلية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، تقديراً وامتناناً لحضوره فعاليات المؤتمر ، وجهوده المستمرة لتطوير وارتقاء قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

على جانب أخر، استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بمكتبه وفد لجنة التخطيط بالمجلس الأعلى للجامعات ضمن زيارة اللجنة لجامعة الزقازيق لمراجعة اللوائح ومدى توافر القدرات البشرية واللوجستية اللازمة لتفعيلها بمعهد الدراسات الآسيوية العليا. بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب الدراسات العليا ، وأعضاء اللجنة الدكتورة زينب عفيفي عميد كلية الآداب جامعة المنوفية السابق، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة. والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة سابقا وبحضور والدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس جامعة الزقازيق.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في أغسطس 2020 على مشروعي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ ليصبح " كلية الدراسات الآسيوية العليا".