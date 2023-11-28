مجلس جامعة الزقازيق يعقد اجتماعه الدورى بحضور وزير الرى ومحافظ الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 اجتماعه الدورى بجلسته رقم (57، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

واستهل المجلس جلسته بالترحيب بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وتهنئته على تعيينه عضواً من ذوى الخبرة بمجلس جامعة الزقازيق، كما رحب أيضا بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرباً عن سعادته البالغة لتشريفهم بحضور المجلس.

ومن جانبه أعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، عن بالغ سعادته وفخره لوجوده فى رحاب جامعة الزقازيق، كما أبدى ترحيبه الشديد واستعداده للتبرع بأي وقت أو أي مجهود لصالح الجامعة، مؤكداً أن مشروعاته البحثية تركزت لخدمة جامعة الزقازيق والتى تتمثل فى التعلم الإلكترونى ومساعدة العديد من الزملاء فى المهمات العلمية والدراسة بالجامعات الألمانية، مشيراً إلى اعتزازه بأنه خريج هندسة الزقازيق دفعة 1991.

وفي السياق ذاته ، رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور هاني سويلم، معرباً عن سعادته بحضور جلسات مجلس الجامعة ، مؤكداً علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

كما أكد محافظ الشرقية، أهمية الاصطفاف خلال المرحلة الراهنة، وأننا بصدد استحقاق هام وهو الإنتخابات الرئاسية، وأن هذه المرحلة لها أهمية كبيرة، بما للجامعة من دور كبير في التوعية بضرورة المشاركة وإدلاء المواطنين بأصواتهم ، كما استعرض سيادته أبرز المشروعات التي قامت بها المحافظة بجميع قرى ومراكز الشرقية خلال الفترة الأخيرة، والتى تشهد ازدياد مرتفع برغم التحديات، متمنياً للجميع الاستمرار فى العطاء من أجل وطننا الغالى مصر.

ووافق المجلس على رفع غرامات التأخير للطلاب الذين لهم تخفيض مصروفات اجتماعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك نظراً لقيام الإدارة باستكمال جميع الأبحاث الإجتماعية لغير القادرين علي الدفع.

كما قرر المجلس إلزام كل كلية بتحصيل المصروفات الدراسية وكل المعاملات المالية الخاصة بالدراسات العليا من خلال شركات الدفع الإلكترونى، وعدم تحصيل أي مبالغ في صورة نقدية أسوة بالمرحلة الجامعية الأولى بداية من العام الدراسي (2024/2025) ، على أن يبدأ مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة بتصميم نظام يربط دفع المصروفات الدراسية بقيد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا مع بداية كل عام دراسي بداية من العام الدراسى (2025/2024)، وذلك حتي يمكن إحكام الرقابة علي المبالغ التي يتم تحصيلها بمرحلة الدراسات العليا.

وفى سبيل تحفيز كليات الجامعة نحو مواكبة التطور وافق المجلس خلال جلسته على اقتراح إطلاق جائزة أفضل موقع إلكتروني بين كليات ومعاهد الجامعة، وذلك فى ضوء احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور خمسين عاماً علي إنشائها، بالإضافة إلى أهمية ربط مواقع الكليات على موقع الجامعة بالشبكة العنكبوتية.

وفي ضوء اهتمام الجامعة بالتيسير على طلاب الدراسات العليا وافق مجلس الجامعة علي إلغاء الفقرة رقم 10 من البند ثانياً والخاصة بقواعد الإشراف والحكم والصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 414 بتاريخ 2010/12/21 ، والتي تنص على الالتزام بألا تتم مناقشة الرسائل العلمية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد لجنة الحكم لمناقشة الرسائل العلمية .

وعلى هامش فعاليات مجلس الجامعة، تم تكريم الطالب يسري سامي محمود الطالب بكلية التربية الرياضية بنين، لحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم ، وأول إفريقيا وأول كأس أوروبا وثالث بحر أبيض وثاني أوروبا المفتوحة.

وفي الختام قدم مجلس الجامعة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور حمزة الرياشي الأستاذ بكلية التربية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.