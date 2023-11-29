مديرية تعليم القاهرة توجه بتفعيل البرامج العلاجية للطلاب ضعفاء القراءة والكتابة

كتب محمود طه حسين

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، ضرورة تفعيل البرامج العلاجية لضعاف القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية للصفوف من الرابع والخامس السادس من المرحلة الابتدائية، مشددة علي مديرى المدارس الرسمي والعربي بحصر أسماء وأعداد ضعاف القراءة والكتابة للصفوف من الرابع للسادس، ومتابعة تفعيل المدارس للخطة العلاجية حتى قبيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطاب رسمي، أنه يتم التنبيه على معلمي اللغة العربية بإجراء تقييم مرحلي (شهرى) لحصر النتائج ومدى التحسن المنشود، وجود خطة علاجية بكل مدرسة محدد بها الأهداف الإجرائية للتنفيذ ومواعيد التنفيذ .

وأعلنت البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية وهي :-

- تقوم الإدارة بتشجيع التلاميذ المستهدفين من خلال التربية الاجتماعية ومجلس الأمناء والمعلمين مع إشراكهم في الأنشطة المحببة إليهم بالمدرسة.

دور توجيه اللغة العربية على الموجه الأول للغة العربية بالتوجيه نحو الآتي:

- يقوم موجه اللغة العربية بكل مدرسة بالتأكيد على ضرورة وجود خطة التفعيل لدى كل معلم ومتابعة تفعيلها.

- التأكيد على تحديد ضعاف القراءة والكتابة من خلال تقييم شهر أكتوبر وقطعة الإملاء المرفقة.

- تحديد العشر دقائق الأولى من حصة اللغة العربية يوميا لتنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف.

- التأكيد على التقييم المرحلي كل شهر لحصر النتائج .

- ضرورة وجود كشف ينتائج الاختبار القبلي محدد به درجات كل تلميذ (خاص بالمعلم يطلع عليه موجه اللغة العربية.

- في نهاية البرنامج يتم إجراء اختبار بعدي قطعة إملاء مناسبة من خلال الظواهر اللغوية والقواعد الإملائية التي تم دراستها على أن يتم رصد درجة الاختبار البعدي بجوار الاختبار القبلي بالكشف المحدد سابقا على أن يتم بإشراف توجيه اللغة العربية.

- الاستعانة بأدلة المعلم للصفوف الأولى لاختيار الأنشطة المناسبة لتفعيل الخطة العلاجية (هام جدا)

الخطة العلاجية للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية

وأوضحت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، الأهداف الإجرائية لكل درس حرف:-

- أن يتعرف التلميذ على اسم الحرف وشكله منفصل ومتصل.

- أن يتعرف التلميذ على صوت الحرف في حالة السكون - الفتح - الضم - الكسر).

- أن يتعرف التلميذ على صوت الحرف في حالة المد (بالألف - بالواو - بالياء).

- أن يتعرف التلميذ على شكل الحرف في مواضع مختلفة (أول - وسط - آخر الكلمة).

- أن يدمج التلميذ أصوات الحروف القصيرة والطويلة) لتكوين كلمات.

- أن يتعرف التلميذ على الكيفية الصحيحة لكتابة الحرف بالاتجاه الصحيح.

- أن يكتب التلميذ الحرف في مواضع مختلفة من خلال كلمات.

- أن يقرأ التلميذ كلمات من حروف سبق دراستها.

- أن يكتب التلميذ كلمات من حروف سبق دراستها.