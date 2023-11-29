مديرية التضامن بكفر الشيخ تنقذ 3 حالات من التشرد بينهم 2 من ذوى الهمم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ 3 حالات بلا مأوى، كانوا يُقيمون بأحد شوارع دسوق، وجرى نقلهم إلى دار رعاية، عقب تلقى فريق التدخل السريع بالمديرية بلاغا من الفريق المركزى للتدخل السريع بالوزارة بوجود حالات بلا مأوى بدسوق.

وتوجه فريق وحدة التدخل السريع، المكون من الدكتورة نيرمين القصرى، رئيس الفريق، ورولا زهير، عضو الفريق، ببحث الحالات والتنسيق الفورى مع دار لرعاية الكبار بلا مأوى بدسوق، وجرى نقل الحالات من الشارع إلى الدار، وتبين أن الحالات بلا مأوى، ووراء كل حالة حكاية إنسانية تستحق من الجميع المساعدة والتكاتف من أجل رعايتها، ومحاولة التخفيف عنها ودخول السرور عليهم بعد أن فقدوا أسرهم وأصبحوا فى الشارع بلا مأوى.

أكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن لحالة الأولى لأب تخلى عنه أبنائه وسافروا للخارج بعد أن كتب لهم المنزل فباعوه وتركوا والدهم بلا مأوى ولا عائل يواجه الحياة فى الشارع وحيداً مشرداً، أما الحالة الثانية والثالثة فهما لإخوة يعنيان من إعاقة ذهنية بسيطة توفى الأب والأم فى دار مسنين، وتركهما فى الشارع يعطف عليهم المارة والجيران، وبعد التدخل من الفريق وإنقاذهم من الشارع، أصبح لهم مكان وحياة ورعاية كاملة فى الدار التى جرى نقلهم لها.

وأكدت جلاله، على حرص المديرية المستمر والسريع لإنقاذ مثل هذه الحالات من الشارع، وتوجيه فريق التدخل السريع فوراً، لإنقاذ هذه الحالات، وتوفير دار رعاية لها، لتلقى أوجه الرعاية اللازمة، لافتةً أن الخط الساخن للإبلاغ عن حالات كبار بلا مأوى وأطفال بلا مأوى للتدخل السريع «16439».