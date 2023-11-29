محافظ كفر الشيخ: رصف شارع الشونة ببلطيم وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن أعمال رصف شارع شونة البنك الزراعي، بمدينة بلطيم بطول 200 متر تجري ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 – 2024.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.



رصف الشوارع ببلطيم



رصف شارع الشونة ببلطيم