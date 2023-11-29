مديرية أوقاف الإسكندرية تعقد 12 مقرأة بمساجد مختلفة .. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الاوقاف بالإسكندرية مقرأة الأئمة وسط حضور جماهيري للاستماع لقراءة الأئمة وتصحيحا لقراءة الجمهور ممن رغب في تعلم النطق الصحيح للقرآن الكريم وذلك ب12 مقرأة مختلفة على مستوى المحافظة.

وانعقدت هذه المقارئ بمساجد مسجد عزبة الجبل - أوقاف المنتزه مسجد الصابرين أوقاف المنتزه -مسجد البرنس البحري أوقاف الرمل -مسجد سليمان محمود - أوقاف شرق مسجد القصبجي أوقاف وسط - مسجد الإسراء والهدى أوقاف محرم بك - مسجد محمد موسي -العجمي والدخيلة - مسجد الطواري أوقاف غرب - مسجد النور العامرية أول - مسجد رمضان شحاتة أوقاف الجمرك 12 مسجد أنس بن مالك أوقاف العامرية ثان -مسجد الرحمن برج العرب.