اليوم السابع
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محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الزيتون بحديقة الحرية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:05 م
محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الزيتون بحديقة الحرية محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الزيتون بحديقة الحرية
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ قليل، المهرجان المصري للزيتون فى نسخته الثانية تحت شعار " الزيتون .. عصر جديد" بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك .
 
ويشارك فى المعرض 50 عارض من شركات انتاج الزيوت والعسل، بالإضافة إلى 20 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية، والتى تشارك من خلال منصة أيادى التابعة لوزارة التنمية المحلية.
 
ويستمر المعرض 5 أيام بحديقة الحرية بالزمالك، من 9 صباحا حتى 8 مساء، ويوجد بالمعرض منتجات عطارة وتمر، منتجات للحرف اليدوية والفخار، وغيرها، بتخفيضات تصل ل 30 %.
 






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