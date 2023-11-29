محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الزيتون بحديقة الحرية

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، منذ قليل، المهرجان المصري للزيتون فى نسخته الثانية تحت شعار " الزيتون .. عصر جديد" بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك .

ويشارك فى المعرض 50 عارض من شركات انتاج الزيوت والعسل، بالإضافة إلى 20 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية، والتى تشارك من خلال منصة أيادى التابعة لوزارة التنمية المحلية.

ويستمر المعرض 5 أيام بحديقة الحرية بالزمالك، من 9 صباحا حتى 8 مساء، ويوجد بالمعرض منتجات عطارة وتمر، منتجات للحرف اليدوية والفخار، وغيرها، بتخفيضات تصل ل 30 %.