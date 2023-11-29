محافظ الجيزة يوافق على إنشاء بعض المهن بمدارس التعليم الفنى.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

وافق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن إنشاء بعض المهن بمدارس التعليم الفنى، نظرًا للاحتياج إلى فتح مهن جديدة للتوسع فى نظام التعليم والتدريب بمدارس التعليم الفنى بالجيزة وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

شملت موافقة محافظ الجيزة على إضافة مهنة "فنى التجارة الحديثة " بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية للتأسيس العسكرى التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى السادس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وإضافة مهنة "مساعد فنى إداري" بمدرسة الجيزة الثانوية التجارية المشتركة للتأسيس العسكرى التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وأشار محافظ الجيزة أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفنى من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج وتطوير المناهج وأساليب التدريس التى من شأنها أن تسهم فى إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.