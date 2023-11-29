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محافظ الجيزة يكافئ عددا من مديرى وحدات حماية الطفل تقديرا لجهودهم

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:49 م
محافظ الجيزة يكافئ عددا من مديرى وحدات حماية الطفل تقديرا لجهودهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عددًا من مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية، وذلك نظير جهودهم فى ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة استجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية، والتى تولى اهتمامًا بالغًا بالنشئ وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية، مضيفًا أن التكريم يعد تحفيز لمديرى الوحدات لبذل المزيد من الجهد فى هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم فى إبتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.
 
شمل القرار تكريم كلا من (شيماء السيد عبدالفتاح مدير وحدة أوسيم)، (سونيا يونس خاطر مدير وحدة الصف)، (منى عبدالعال مدير وحدة العمرانية)، (رانيا محمود موسى مدير وحدة إمبابة)، (أسماء عبدالفتاح بكر مدير وحدة البدرشين)، (ابتسام الجندى مدير وحدة الهرم)، لنجاحهم فى إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين استقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر. 
 
 
 






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