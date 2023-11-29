متلازمة التعب المزمن قد تصيبك بعد التعافى من نزلات البرد.. اعرف العلاج

كتبت إيناس البنا

متلازمة ما بعد الفيروس، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة التعب المزمن، هي حالة تتميز بالتعب المستمر وغير المبرر ومجموعة من الأعراض بعد العدوى الفيروسية، مثل: نزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن أن تشمل أعراض هذه المتلازمة: التعب المستمر الذي لا يخف من الراحة، وصعوبة التركيز، واضطرابات النوم، وآلام العضلات والمفاصل، والصداع.

وفقًا للبيانات المنشورة في مجلة ScienceDirect العالمية، فإنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 إلى 2800 حالة من حالات متلازمة التعب المزمن لكل 100.000 شخص في جميع أنحاء العالم.

ونعرض فيما يلى حسب موقع " OnlyMyHealth"، كل ما تريد معرفته عن متلازمة ما بعد الفيروس التى تؤثر بشكل كبير على حياة الشخص اليومية وقد تستمر لفترة ممتدة، في كثير من الأحيان ستة أشهر أو أكثر.

ما الذي يسبب متلازمة ما بعد الفيروس؟

أشار التقرير أن السبب الدقيق لمتلازمة ما بعد الفيروس ليس مفهوما تماما، موضحا أنه قد يكون بسبب تداخل عدد من العوامل، أبرزها خلل في الاستجابة المناعية للعدوى التي قد تتسبب في حالة التهابية طويلة المدى على أجهزة الجسم، وقد يؤثر الفيروس بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى استمرار الأعراض.

هناك عوامل أخرى مساهمة قد تساهم في تأخر التعافى منها الاستعداد الوراثي، والاختلالات الهرمونية، والعوامل النفسية مثل التوتر والصدمات.

نصائح للتعافي من متلازمة ما بعد الفيروس



التعافي من متلازمة ما بعد الفيروس غالبا ما يكون تدريجيا ويتطلب نهجا شاملا يشمل اتباع النصائح التالية:

الراحة:



الراحة الكافية أمر بالغ الأهمية، ولكن ممارسة تمارين بسيطة لتجنب الإرهاق.

التغذية والترطيب:

حافظ على نظام غذائي متوازن ومغذي لدعم الصحة العامة، يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا لوظائف الجسم ويمكن أن يساعد في تخفيف بعض الأعراض.

النوم الجيد:

يعد اتباع ممارسات صحية جيدة للنوم مثل الحفاظ على جدول نوم ثابت، وخلق بيئة نوم مريحة، على راحة الجسم والتعافى سريعاً.

تجنب التوتر:

ممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا يعمل على تقليل التوتر، فيمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تفاقم الأعراض.

العلاج الطبيعي:

يمكن أن يساعد الخضوع للعلاج الطبيعي في تحسين صحة الجسم والمرونة تدريجيًا دون تفاقم الأعراض.