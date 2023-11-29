متحف كفر الشيخ يطرح 3 لوحات أثرية على الجمهور لاختيار لوحة ديسمبر.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ عن 3 لوحات أثرية، ليختار الجمهور والمترددين على المتحف، أحدهما من خلال التصويت، لتفوز بلوحة شهر ديسمبر المقبل، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، ضمن مسابقة شهرية يجريها المتحف، لأهمية مشاركة رواد المتحف، لعرض القطع فى مكان مميز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

والقطع الأثرية الـ 3 التى تم الاعلان عنها، لوضع الفائزة منهم فى موقع خاص بها طيلة شهر ديسمبر المقبل:

الأولى: قطعة فريدة من النسيج على خلفية حمراء، تمثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر فى الوسط وداخل إطار مربع تمتطى السيدة العذراء - مع هالة تحيط رأسها - الحمار وتحمل السيد المسيح وخلفها يوجد مبنى وبجانب العذراء يوجد شخصان أحدهما على الأرجح هو القديس يوسف والآخر سالومى ابنة عم السيدة العذراء ووصيفتها، المشهد المركزى محاط بثمانية شخصيات، أربعة يقفون والأربعة الآخرون يمتطون الحيوانات عند الزاوية، وهى مصنوعة من الكتان وترجع للقرن 8-9 الميلادى.

الثانية: لوحة من النسيج مستطيلة الشكل، مشغولة بخيوط السيرما متعددة الألوان تتوسطها القديسة دميانة تحمل بيدها اليسرى "سعف النخيل" الذى يرمز فى الفن القبطى إلى النصر، القديسة داخل إطار يوحى بأنه واجهه معمارية لكنيسه يعلوها قباب على هيئة الصدفه رمز "الولادة الجديدة" يعلوها شكل الصليب اليونانى ذات الأطراف المزهرة.

الثالثة: مبخرة من البرونز تستخدم لحرق البخور بالطقوس الكنسية أو المنزلية، حافة المبخرة بها ثلاث عروات تستخدم للتعليق بالسلاسل أما البدن مزين بمناظر تمثل مشاهد من حياة السيد المسيح بما فى ذلك الميلاد والصلب، أما داخل تجويف قاعدة الإناء فمزين بزخرفة الصليب اليونانى المزهر.

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين أو ثلاثة من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفى على مدار شهر كامل.

دير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه فى عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التى تم العثور عليها فى جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التى جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التى تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التى اكتُشفت فى مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامى، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.