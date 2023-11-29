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"ماعت": نتابع تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة بـ34 دولة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:43 م
"ماعت": نتابع تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة بـ34 دولة أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت
كتب أحمد عرفة

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قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، ومنسق ائتلاف نزاهة، إن الائتلاف يتواجد فى 34 دولة لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأضاف رئيس مؤسسة ماعت فى تصريحات لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سى"، أن البعثة الدولية التي تتضمن حقوقيون دوليون يتابعون تصويت المصريين في الكثير من دول العالم، وتم إرسال استثمارات من قبل مؤسسة ماعت للبعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، حيث نتابع وفقا للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات.
 
وأوضح أيمن عقيل، أن الاستثمارات بها مجموعة من الأسئلة تحدد ما إذا كان هناك حرية ونزاهة أم لا، لافتا إلى أن البعثة الدولية ستصل القاهرة 6 ديسمبر لمتابعة مرحلة الاقتراع في مصر، وخلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر سنجرى عدد من الزيارات للحملات الانتخابية الـ 4 والمعنيين بالانتخابات لإجراء لقاءات مع أعضاء البعثة، كما سنتابع الانتخابات داخل مصر في 2400 لجنة فرعية.






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