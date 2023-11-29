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كيف تتعامل الأم إذا أصيب طفلها بالفيروس المخلوي؟ طرق منزلية يجب معرفتها

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:00 ص
كيف تتعامل الأم إذا أصيب طفلها بالفيروس المخلوي؟ طرق منزلية يجب معرفتها الفيروس المخلوي
كتبت فاطمة خليل

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الفيروس المخلوى التنفسى من أشهر الفيروسات الشائعة في مثل هذا الوقت من العام، وقد تصاب الأم بالقلق من معرفة إصابة طفلها بالفيروس المخلوى لذا نقدم نصائح للأمهات لرعاية أطفالهن المصابين به، بحسب موقع ستشفى مونتريال للأطفال في كندا.

كيف تتصرف الأم عند إصابة طفلها بالفيروس المخلوى؟
 

بالنسبة لمعظم الرضع والأطفال الصغار ، فإن الرعاية المنزلية لفيروس RSV كافية ويشمل العلاج في المنزل:

-إزالة سوائل الأنف اللزجة بحقنة بصيلة باستخدام قطرات محلول ملحي.

-استخدام مبخر رذاذ بارد للحفاظ على رطوبة الهواء وتسهيل التنفس.

-توفير السوائل بكميات صغيرة بشكل متكرر خلال اليوم.

-إعطاء مخفضات للحمى لا تحتوي على الأسبرين مثل الأسيتامينوفين.

-بالنسبة للأطفال الذين يعانون من حالات أكثر خطورة تتطلب دخول المستشفى ، قد يشمل العلاج ما يلي:
 

-الأكسجين

-السوائل الوريدية

-أدوية لفتح الشعب الهوائية

كيف يتم وقف انتشار الفيروس المخلوى التنفسى؟
 

وبحسب موقع NSW  فإنه لا يوجد حاليا لقاحات متاحة للفيروس المخلوي التنفسي.

 

أفضل طريقة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس هي أن يمارس الجميع دائمًا النظافة الجيدة، خاصةً إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا..

- ابق في المنزل إذا لم تكن على ما يرام

- تغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس

- ارتدِ قناعًا في الأماكن المزدحمة أو إذا كنت تزور أماكن عالية الخطورة بها أشخاص ضعفاء مثل مرافق رعاية المسنين أو المستشفيات.

- تجنب الاتصال بالأشخاص المعرضين لخطر كبير مثل الرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة حتى تشعر بتحسن.

يمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح أو الأشياء لمدة 4 إلى 7 ساعات، لذلك من المهم:
 

-  غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الدافئ أو استخدام معقم اليدين

-  تجنب مشاركة الأكواب والأواني.

-  نظفى بانتظام الأسطح والأشياء التي قد تكون ملوثة بالقطرات باستخدام منظف منزلي.

-  اغسلى الألعاب التي يتقاسمها الأطفال بالماء الدافئ والمنظفات في نهاية اليوم أو بعد العطس أو الفم. دعيها تجف في الشمس.







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