وكالات الأنباء

أعلن الديوان الأميرى فى الكويت عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرّح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث برقية تهئنة لخادم الحرمين الشريفين، لاختيار الرياض لاحتضان المعرض الدولي إكسبو 2030، حيث أكد أن اختيار الرياض لاحتضان المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التى جرت فى مقر المكتب الدولى للمعارض فى باريس يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية ويعكس الثقة الكبيرة بمقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع كافة البلدان والشعوب.