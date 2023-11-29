كوريا الشمالية تثير جدلا بسبب إطلاق قمر صناعي.. وروسيا تدافع: ليس سلاحا

وكالات

كوريا الشمالية أثارت جدلا كبيرا بعد إطلاقها قمرا صناعيا، لأغراض الاستطلاع، فيما أعلنت أنها سوف تطلق أقمار صناعية أخرى فى المستقبل القريب.

خطوة بيونج يانج أثارت مخاوف دول الجوار، بينما لاحقتها حالة من الامتعاض الدولى فى ظل شكوك كبيرة فى نواياها.

من جانبه، علق نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف جميع دول العالم إلى قبول الالتزامات بألا تكون أول من ينشر أسلحة فى الفضاء، بما فى ذلك كوريا الشمالية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا لا يعنى "تسليح" الفضاء الخارجي.

وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تخطط لإبرام اتفاق مع بيونج يانج بشأن ألا تكون الأولى فى نشر الأسلحة فى الفضاء: "ندعو جميع البلدان وجميع أعضاء المجتمع الدولى إلى الانضمام إلى الالتزام السياسى بألا تكون أول من ينشر أسلحة فى الفضاء".

وأضاف ريابكوف، معلقًا على إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا: "وفى الوقت نفسه، أود التأكيد على أن القمر الصناعى لاستشعار الأرض عن بعد للأغراض العسكرية ليس سلاحا".