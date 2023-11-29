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عودة الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:08 م
عودة الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 29 نوفمبر حتى الأحد المقبل 4 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
 
وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 
 
- الأربعاء 29 نوفمبر: -
 
شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
الخميس 30 نوفمبر: 
 
شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر : 
 
شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .
 
 
- الأحد 3 ديسمبر والإثنين 4 ديسمبر: 
 
شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
 






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