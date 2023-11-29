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ضياء رشوان: الهدنة الإنسانية فى غزة ستمد بنسبة كبيرة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:58 م
ضياء رشوان: الهدنة الإنسانية فى غزة ستمد بنسبة كبيرة الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
كتب أحمد عرفة

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قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اليوم هو الأخير في المهلة الممتدة لـ الهدنة الإنسانية، وبدأت إجراءات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية و إسرائيل، وكان هناك خروقات من قبل إسرائيل في تبادل الأسرى خلال بعض الأيام الخاصة بالهدنة وتم حلها.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الهدنة كانت اختبار للأطراف كلها والاختبار نجح لأن الهدن في ظل الظروف المعقدة قابلة للانفجار في كل لحظة.

وتابع ضياء رشوان، أن الهدنة بنسبة كبيرة ستمد، وهذا يتوقف على نسبة تواجد الأطفال والنساء لدى الفصائل، وهناك عدد من الشرائح والفئات متواجدة ضمن المحتجزين، وعندما تمد الهدنة غالبا ستمد لهذه الفئة الخاصة بالأطفال والنساء المحتجزين.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن فئة العسكريين ستكون هي المرحلة الأخيرة في تبادل الأسرى، بجانب هناك جثث إسرائيلية موجودة لدى الفصائل من الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة، يتم فحصها والتداول بشأنها ولم يعلن عنها حتى الآن.







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